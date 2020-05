Bande Dessinée : un début de déconfinement, quelques conseils de lecture !

les femmes en blanc - © dupuis

Et dans le monde de la cuture, la bande dessinée était déjà en difficulté, à preuve les manifestations des auteurs lors du salon international d’Angoulème, et la récupération de ce mouvement de grogne par quelques auteurs, Jul entre autres, soucieux d’abord de se mettre en avant eux-mêmes.

Qui est-ce qui va payer les pots cassés ? Les petits éditeurs, ceux qui d’année en année osent des publications qui ne sont pas " grand public ". Je pense que les auteurs reconnus, ceux qui se vendent, ne doivent pas se faire du souci, leurs livres vont aider les grands éditeurs à se remettre à flots… Par contre, pas mal d’auteurs moins " vendeurs ", ne roulant déjà pas sur l’or, vont être, eux, les laissés pour compte de cette crise, c’est certain !

Cela ne veut pas dire qu’il y a peu à attendre de novateur, de puissant, de cette " nouvelle rentrée littéraire " dessinée ! La BD est vivante, elle est une des parties importantes de l’édition, et la qualité est heureusement souvent au rendez-vous. Et cela va être encore le cas pour quelques sorties annoncées ou qui sont déjà sur les étals des libraires.

D’abord, chez Dupuis, le nouveau " Femmes en blanc ", de Cauvin et Bercovici… C’est de circonstance, et l’humour de Cauvin s’y révèle quelque peu plus caustique que d’habitude.