Bande Dessinée : deux lectures pour les vacances, des femmes en blanc et des sorcières !

Les Femmes En Blanc

femmes en blanc - © dupuis

Le premier de ces livres fait partie de ces séries de bande dessinée populaire qui, depuis bien longtemps, se trouvent chaque année sur les étalages de toutes les librairies. Une série bd consacrée à un métier dont on parle énormément ces temps-ci, celui des infirmières (et infirmiers). Sont-ils, comme on nous le dit et le répète à l’envi, des héros ? Non… Ou plutôt, pas plus qu’il y a un an, ou deux, ou trois. Ce métier est un métier de passion, un métier humaniste, dans le sens premier du terme, un métier que ces dernières années ont vu se déprécier par la grâce de budgets destructeurs. Alors, oui, les infirmiers d’aujourd’hui comme ceux d’hier sont des personnes essentielles dans la viabilité sociale d’un pays ! Et espérons qu’il en sera encore ainsi après la pandémie !

Donc, je propose à votre curiosité le tome 42 des Femmes en Blanc, de Bercovici au dessin et de Cauvin au scénario. On y parle, comme dans les 41 tomes précédents, des difficultés quotidiennes du métier infirmier. On le fait, toujours comme dans les 41 tomes précédents, avec humour.

Un humour qui peut aussi se révéler noir, comme dans la première petite histoire, qui nous montre le rêve d’une infirmière proche de la retraite … Elle s’imagine interviewée, elle raconte sa vie, son passage de service en service, et, dans ce rêve, elle affirme qu’elle va merveilleusement bien, quelle va pouvoir profiter d’une généreuse pension de retraite, qu’elle est heureuse, comblée et libre… Et puis, c’est le réveil… et la certitude que la généreuse pension ne sera jamais un rêve prémonitoire…

Avec Bercovici et Cauvin, l’humour reste la base de tous les récits. Avec toujours l’œil qui frise, avec un regard sur le quotidien du personnel médical, mais aussi sur leurs familles, sur les visiteurs en hôpital plus préoccupés par les clés de leur voiture que par la santé d’un proche… Avec ces femmes en blanc, croyez-moi, on a souvent l’impression d’être dans un récit à peine édulcoré de certaines réalités journalières ! Comme ce gag qui met en scène, pendant les manifs des gilets jaunes, deux médecins qui n’ont pas le même salaire… Une bonne cuvée, vraiment, que ce tome 42 des femmes en blanc !