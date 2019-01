Baisse du nombre de réalisatrices au box-office américain: les femmes, toujours minoritaires au cinéma

En 2018, seules 8% des 250 films les plus rentables aux Etats-Unis ont été réalisés par une femme. Ce chiffre marque une chute de 3% par rapport aux mêmes statistiques collectées en 2017. Les réalisatrices, auteures, productrices et autres monteuses sont marginalisées dans le 7e art, ce n'est pas nouveau. À l'approche des Golden Globes, cette grande messe qui sera la première remise des prix cinématographiques de 2018, retour sur une année visiblement très masculine.

Le début d'une année est toujours l'heure des état des lieux de l'année précédente. La place des femmes dans les métiers techniques du cinéma américain n'y échappe pas et ce, grâce aux chercheurs Centre d'étude des femmes à la télévision et au cinéma de l'Université de San Diego. Une fois n'est pas coutume, l'année écoulée accuse un recul des réalisatrices dans les films ayant eu le plus de succès outre-Atlantique.

Beaucoup d'hommes pour peu de femmes

Si quelques variations ont été enregistrées ces dernières années, une tendance s'affiche stable : le femmes restent sous-représentées parmi les métiers qui s’attellent derrière la caméra ou en post-production pour les films diffusés en salles obscures. Aux Etats-Unis, on compte seulement 8% de réalisatrices à l'affiche des 250 films ayant enregistré les plus grand succès. Un pourcentage d'autant plus étonnant quand on sait qu'il y a 20 ans, en 1998, elles étaient 9%, soit 1% de plus. On peut donc sans conteste affirmer que malgré les années qui passent, la différence stagne.

Mais réduire les femmes cinéphiles aux réalisatrices serait réducteur. Si on élargit ce décompte à tous les métiers de l'ombre et de la post-production, à savoir, les réalisateur·rice·s, les monteur·se·s, les scénaristes, les producteur·rice·s ou encore les producteur·rice·s exécutifs, on constate qu'un quart des 250 films étudiés comptent moins d'une femme dans leur équipe. 58% des ont été réalisés, montés, produits et écrits avec une équipe où figurent entre 2 et 5 femmes, 16% entre 6 et 9 femmes et seulement 1% avec une équipe comptant au moins 10 femmes. Concernant les hommes, près de trois quart (74%) des films américains les plus populaires de 2018 ont été réalisés par une équipe de 10 hommes ou plus.