"Back side, fashion from behind" ou quelle place le dos occupe dans la mode

Une exposition a ouvert ses portes au Musée Mode et Dentelle de la Ville de Bruxelles. "Back Side, fashion from behind" présente une partie de sa propre collection, des éléments du Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris, et des silhouettes qui appartiennent à des particuliers.

Une septantaine de silhouettes choisies pour leur rapport au dos

L'exposition part d'un constat : la mode aujourd'hui se consomme essentiellement de face. "Dès que les défilés sont terminés, précise la co-commissaire de l'exposition Catherine Gauthier, ils sont immédiatement visibles sur internet et sur les réseaux sociaux, et ce sont toujours les vues de face qui sont montrée. Cela a un grand impact sur notre conception de la mode, d'ailleurs certains créateurs n'envisagent leurs vêtements que vus de face pour répondre à cette immédiateté de la mode". Pour illustrer ce constat, l'exposition démarre par des centaines de photos accolées les unes aux autres, photos de la dernière fashion week 2018. Et sur ces photos de défilés : pas un seul dos.