Avis de recherche: jeunes passionné(e)s de journalisme pour le concours Belgodyssée!

BELGODYSSEE 2019 : appel à candidats ! - 09/05/2019 Recherchés : jeunes étudiant(e)s passionné(e)s de journalisme ! Cette année encore, le concours de reportages Belgodyssée réunira 7 teams d'étudiants, l'un francophone, l'autre néerlandophone. Ils partiront à deux à la découverte de leur Communauté respective. Ensemble, ils travailleront pendant 2 semaines à des reportages radio, web et presse écrite. A la clé du concours : un stage rémunéré de 6 mois à la RTBF Info ou d'1 mois aux Editions de l'Avenir! Le concours de reportages Belgodyssée s’adresse : - aux étudiants en dernière année de cycle en journalisme, communication ou autre orientation (bachelier ou master) inscrits dans une haute école ou une université en Belgique - aux étudiants qui sont fraîchement diplômés (depuis maximum un an) Le thème des reportages cette année tournera autour des initiatives positives pour lutter contre le changement climatique. Soumettez votre candidature auprès du Fonds Prince Philippe au plus tard pour le 3 octobre 2019 ⇢ www.belgodyssee.be