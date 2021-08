Avant le film Spencer, la famille royale britannique portée à l’écran de nombreuses fois, pas toujours avec succès

Revoilà la famille royale : Kristen Stewart s’apprête à briller sur le Lido de Venise dans "Spencer", l’un des films les plus attendus de la Mostra, où elle interprète la princesse Diana. Sur petit ou grand écran, l’appétit des admirateurs de la monarchie britannique ne semble jamais rassasié, pour le meilleur comme pour le pire. Tour d’horizon en cinq œuvres récentes.

Diana (2013) Interprété par Naomi Watts, ce film est à la fois le plus cher de ceux qui ont été consacrés à la princesse Diana, et l’un des plus mauvais, de l’avis général. L’actrice a depuis reconnu que le film était un naufrage, tandis que le réalisateur allemand, Oliver Hirschbiegel, qui s’était fait remarquer avec son biopic d’Hitler "La Chute", n’a plus vraiment fait parler de lui. "Encore plus kitch et horrible qu’on aurait pu l’imaginer", a tranché le magazine Empire, quand le Guardian estimait même que seize ans après la mort de Diana à Paris en 1997, à 36 ans, dans un accident de voiture, le film signait "une nouvelle mort horrible" de la princesse. En France, le film a fait 313.000 entrées.

Diana and Me (1997) Une très malheureuse coïncidence : cette comédie devait sortir en septembre 1997 mais a été déprogrammée en raison de la mort de Diana. Dans ce film "perdu", l’actrice Toni Collette interprète une Australienne admiratrice de la princesse et qui s’appelle exactement comme elle, Diana Spencer. Elle part pour l’Angleterre avec son petit ami… Les distributeurs ont bien tenté de tourner à nouveau certaines scènes, pour pouvoir ressortir le film, mais en vain. Il faut dire que le scénario compte une scène pas franchement bienvenue, où le personnage de Toni Collette fait équipe avec un paparazzi pour prendre en chasse la princesse…

The Crown (depuis 2020) En matière de famille royale, c’est cette série Netflix qui fait référence. Et l’interprétation d’Emma Corrin en Lady Diana, qui lui a valu un Golden Globe, vaudra mètre-étalon pour juger de la prestation de Kristen Stewart dans le film présenté à Venise. Très populaire, la série a même alarmé le frère de Diana, Charles Spencer, qui s’est inquiété à la télévision britannique que "les gens voient un programme comme ça et oublient qu’il s’agit de fiction. Des Américains me disent qu’ils ont regardé The Crown et qu’ils ont reçu une leçon d’histoire. Mais ce n’est pas le cas !". ►►► The Crown : la famille royale britannique n’apprécie pas la dernière saison La série va à nouveau changer de casting pour les saisons à venir, l’actrice Elizabeth Debicki (vue notamment dans "Tenet") incarnant cette fois la princesse, face à Dominic West dans les habits du Prince Charles.

William and Kate (2011) Et l’histoire n’est pas prête de s’arrêter : après Diana, la nouvelle génération inspire également les scénaristes, à la télé américaine au moins, où la chaîne Lifetime a tourné "William and Kate", à l’époque de leur mariage. La presse britannique n’a pas apprécié, mais le film a récolté de bonnes critiques sur Amazon, plateforme sur laquelle il peut être vu. Et Lifetime a ensuite offert trois autres films aux spectateurs : "A Royal Romance", "Becoming Royal" et "Escape from the Palace", bientôt disponible.