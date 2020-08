Auvio, Telefoot, Netflix : une panne mondiale de fournisseur d’accès a perturbé l’accès à Internet, surtout pour le streaming

Comme l’explique la chaîne, il s’agit en réalité d’un problème mondial, lié à une panne du côté du fournisseur d’accès Centurylink et affectant le réseau. Les premiers signent de cette panne sont apparus peu après midi ce dimanche et la résolution est intervenue entre 16h et 16H30, du côté du fournisseur, mais ses impacts se sont poursuivis dans les heures qui suivent.

Selon le site "Downdetector" qui recense les problèmes d’accès partout dans le monde, la panne aurait été assez étendue et aurait touché des géants comme Google, Netflix ou Ebay, principalement depuis ce midi heure belge, jusque 17 heures. Et comme ils consomment énormément d’espace sur le réseau, le problème aurait été particulièrement visible sur les sites de streaming.

Le site Twitch a ainsi connu un pic de pannes vers 12h30, idem pour League of Legends, Telenet a connu des soucis de jusque 17h, Bancontact a eu des ratés entre 12h30 et 17h, etc. Nos plateformes Auvio et nos sites Web ont également été touchés.