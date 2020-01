Auteurs en grève au Festival de la BD d'Angoulême

La statue d'Hergé - © RTBF

Ils estiment qu’une grande majorité d’entre eux ne gagnent plus suffisamment d’argent pour vivre. Eux qui exercent un métier en solitaire, profitent donc du fait qu’ils sont tous ensemble à Angoulême pour se faire entendre.

"50% d’entre nous gagnent moins que le salaire minimum", affirme Fabien Vehlmann, scénariste prolifique de séries à succès. "30% des auteurs sont carrément sois le seuil de pauvreté. Et ce chiffre grimpe à 50% chez les femmes. Il y a à peu près 1500 professionnels francophones, mais si certains gagnent bien leur vie avec des séries à grands tirages. Ce sont des exceptions".

Au forfait

Les éditeurs sont pointés du doigt par les auteurs. Il y aurait de plus en plus de BD publiées chaque année, mais le chiffre d’affaire lui reste à peu près identique. Autrement dit le magot est divisé en plus petites parts.... Un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis 20 ans, et qui atteint peut-être ses limites.

"Les éditeurs fonctionnent par forfait. Ils offrent une somme de départ pour un album de manière à ce que le dessinateur et le scénariste puissent vivre en attendant la vente des albums et les droits d’auteurs qui y sont liés", précise Fabien Vehlmann. "Mais aujourd’hui on entend parler de forfaits de 3000 euros pour des romans graphiques de plus de 100 pages, ce qui représente parfois un an de travail"!

"Ils transforment les auteurs en Tanguy qui vivent au crochet de leur famille en espérant des droits d’auteurs qui viendront peut-être un jour".

Le Festival de la BD est une fête, il en a en tout cas toutes les apparences. Mais au-delà des dédicaces, qui provoquent de si beaux sourires chez les amateurs de BD qui les reçoivent, il y une réalité ignorée. Plus lourde. Et qui lorsqu’elle se prolonge fait disparaître toute envie de rire.