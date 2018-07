Au Festival d'Avignon, les comédiens belges font relâche pour suivre le match contre la France

Alors que le Festival d'Avignon bat son plein, certains comédiens belges ont décidé d'adapter leurs horaires de représentations pour pouvoir regarder le match entre la France et la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde.

L'humoriste Bruno Coppens est un habitué du Festival d'Avignon. Cette année, il se produit tous les soirs à 20h au Théâtre Episcène. Mais ce pour ce mardi, jour de match de Coupe du monde entre la France et la Belgique, Bruno Coppens a décidé d'annuler sa représentation et de jouer gratuitement le lendemain en cas de victoire belge. "Oyez, Oyez! Mercredi 20h au Théâtre Episcène (Festival Off d' Avignon), c'est Gratos pour mon spectacle "Loverbooké"... si les Belges gagnent! J'annule mardi car jouer à 20h... A part Radja Nainggollan,...", a-t-il écrit sur Twitter.