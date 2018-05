Attention, n'ouvrez pas ce fichier vidéo envoyé par Messenger!

"Michel Video", avec un petit smiley: si vous recevez ce message avec un lien de la part d'un de vos contacts Messenger, ne cliquez surtout pas! Il s'agit en effet d'un virus, qui avait fait son apparition à la fin 2017, mais qui est en train de connaître une nouvelle vie chez nous, et se répand à toute vitesse sur Messenger.

Deux fonctionnaires de Hainaut Développement ont ainsi été infectés ces derniers jours, tout comme de nombreux autres Belges.

Voici comment ça se répand: un de vos contacts, déjà infecté, vous envoie un lien vidéo, avec juste votre prénom et vidéo, plus un smiley. Si vous cliquez vous êtes renvoyé vers un portail vidéo, qui vous dit que vous avez besoin d'un plug-in pour la lire... En cliquant, vous installer en fait le virus, qui va effectuer deux actions : envoyer cette fausse vidéo à tous vos contacts Messenger et "miner" de la cryptomonnaie pour enrichir les criminels.

Cette action demande de plus beaucoup de ressources et pourrait sévèrement endommager les ordinateurs aux configurations les plus faibles.

Repéré pour la première fois en Corée du Sud, ce virus a été créé par des cybercriminels pour s'enrichir en crypto-monnaies. Il se retrouve désormais dans plusieurs pays et ne cesse de se propager.

Ce virus ne fonctionne pour l’instant que sur les ordinateurs utilisant Facebook Messenger sur le navigateur Google Chrome, mais il n'est pas exclus qu'il puisse évoluer: bref, méfiance...