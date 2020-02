Attentat raciste en Allemagne: l'auteur présumé a publié une vidéo quelques jours avant les faits

L'auteur présumé des fusillades dans deux bars à chicha de la ville allemande de Hanau, près de Francfort, a publié une vidéo sur YouTube il y a quelques jours, ont annoncé jeudi les services de sécurité allemands.

Dans la vidéo, l'homme diffuse "un message personnel à tous les Américains" en anglais. Il dit qu'il y a des installations militaires souterraines aux États-Unis où des enfants sont maltraités et tués et où le diable est adoré. Il appelle les citoyens américains à se réveiller et à empêcher cela.

En outre, il semble avoir mis en ligne toute une série d'autres déclarations sur sa vision du monde. Dans une vidéo qui dure près d'une heure, il dit, entre autres, que l'Allemagne est gouvernée par des services secrets aux pouvoirs étendus. Il est également négatif quant à la question des migrants en provenance des pays arabes et de Turquie.

Le tireur avait abattu neuf personnes au total mercredi soir dans deux bars à chicha à Hanau. L'auteur présumé a ensuite été retrouvé mort à son domicile, aux côtés d'un autre corps non identifié.