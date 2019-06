Assistants vocaux et enceintes connectées: peut-on vraiment protéger nos données personnelles?

Elise Degrave : "Plus il y a d'objets connectés reliés une enceinte à reconnaissance vocale,... Plus il y a d'objets connectés reliés une enceinte à reconnaissance vocale, plus il y a de risques de piratage, souligne Elise Degrave, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies. Les géants du Net rappellent que l'utilisateur peut gérer les paramètres de confidentialité : désactiver la géolocalisation, supprimer l'historique des recherches, couper le micro,... "Il faut être sûr que, si on coupe le micro on n'enregistre plus. Des informaticiens ont montré que, sur smartphone, lorsqu'on désactive la fonction de géolocalisation proposée par Google, on est quand même encore géolocalisé par d'autres moyens. Evidemment, lorsque l'on refuse de partager nos donnée à caractère personnel et d'être tracé, le service est beaucoup moins adapté, c'est moins confortable. Des sociétés travaillent à mettre en place des enceintes open source, dont le code est ouvert à tous et chacun peut en améliorer le système de fonctionnement. Ils essaient d'être assez performants tout en affirmant ne pas utiliser les données à caractère personnel des utilisateurs" explique Elise Degrave.