Asile et migration : les passeurs font ouvertement leur promotion sur les réseaux sociaux

La chaîne d’information britannique Sky News a révélé jeudi que des passeurs clandestins font ouvertement la promotion sur les réseaux sociaux des traversées vers l’Europe ou le Royaume-Uni.

Pour ce faire, les journalistes de la chaîne ont introduit dans le moteur de recherche du réseau social les mots "passeurs "et "visa UK", traduits en Kurde et en Arabe, ainsi que des lieux comme Calais, Dunkerque ou Angleterre. Les résultats de la recherche les ont menés vers des annonces, où les passeurs y indiquent leurs numéros de téléphone et demandent de les contacter en privé pour plus d’informations. L’un d’eux prétend même pouvoir obtenir un passeport britannique.

Facebook fort utilisé par les passeurs

Bien que l’on sache depuis longtemps que les passeurs clandestins utilisent les réseaux sociaux pour proposer leurs services, Sky News s’est montré étonné que cela puisse se faire si ouvertement. Cinq mois auparavant, la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel avait déjà appelé à supprimer les posts "romantisant" les routes migratoires dangereuses.

►►► À lire aussi : Pourquoi les migrants rêvent-ils toujours de l’eldorado britannique ?

"La coordination de la traite d’êtres humains n’est pas autorisée sur Facebook et nous collaborons avec la police afin d’y remédier", a réagi un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook. Les pages trouvées par Sky News ont été soumises à Facebook pour être examinées et supprimées si elles vont à l’encontre de sa politique.

Mercredi, 27 migrants sont décédés en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Leur embarcation a fait naufrage au large de la côte, près de Calais. Un pêcheur avait signalé la découverte de corps flottants avant que les garde-côtes n’interviennent. Selon les pêcheurs, bien que l’eau soit d’un froid glacial, le nombre de migrants se multiplie.