Arts de la scène: "Aucune prise en considération de ce que nous représentons"

La Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS) a fait part vendredi de sa "profonde déception" alors qu'aucun assouplissement n'a été annoncé pour le secteur culturel par le comité de concertation. "Il n'y a eu aucune prise en considération de ce que nous représentons pour la société", a regretté Françoise Havelange, coordinatrice de la fédération, qui espère que le prochain comité de concertation (Codeco) du 26 février sera plus "positif".

"L'ensemble des opérateurs culturels du pays ont lancé un appel hier" afin d'être entendus, rappelle Françoise Havelange. "Indépendamment des aspects financiers, la culture est importante pour la santé mentale de la population."

"Nous sommes prêts à rouvrir dans le respect des mesures sanitaires et nous disposons d'un protocole de sécurité sûr pour les salles", pointe Françoise Havelange, qui estime "qu'il est très réducteur de croire que le bien être de la population passe uniquement par les coiffeurs".

"Nous attendons des perspectives. On espère que le Codeco du 26 février sera plus positif. On ne peut pas avoir pire que ce que nous avons pour le moment", conclut-elle.

