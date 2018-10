Artiste mystérieuse érigée au rang d'icône… qui est Mylène Farmer ?

Elle vient de sortir son 11ème album studio "Désobéissance". Retour sur la vie d’une artiste féminine française qui a vendu le plus de disques.

En 30 ans de carrière, Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gautier est devenue une star de la chanson française. Retour sur quelques événements marquants de la vie de cette artiste discrète et pleine de mystère.

Lorsqu’elle était enfant, son rêve était de devenir vétérinaire. À 8 ans, elle rentre en France avec sa famille et demande à ses parents de lui payer des séances d’orthophonie pour perdre son accent.

Dix ans plus tard, alors âgée 18 ans, Mylène Farmer quitte le lycée deux jours seulement après avoir fait sa rentrée en terminale et s’inscrit au Cours Florent, la célèbre école de théâtre. À 23 ans, elle rencontre Laurent Boutonnat qui cherche une interprète pour sa chanson "Maman a tort". Ce titre deviendra le tube de l’été 1984. Deux ans plus tard, en 1986, elle devient une star et fait scandale avec le titre "Libertine". À 25 ans, elle triomphe avec "Sans Contrefaçon", un titre en forme de clin d’œil à son enfance, lorsqu’elle se déguisait en garçon.

Une artiste engagée

Dans les années 1990, elle participe à plusieurs albums pour récolter des fonds pour la lutte contre le Sida. En 2005, elle reçoit la Victoire de la Musique d’Artiste féminine des 20 dernières années… mais ne vient pas chercher son trophée.

En 2008, elle fait la Une du magazine "Têtu" et y affirme qu’il "serait temps" de traiter le sujet du mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe. Aujourd’hui, à 57 ans et après plus de 30 millions d’albums vendus, Mylène Farmer est l’artiste féminine française qui a vendu le plus de disques.