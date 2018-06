Arrivée prochaine d'un nouvel opérateur: Telenet augmente ses tarifs

L'entreprise Telenet augmentera les tarifs d'une partie de ses produits à partir du 23 juillet. "Dans notre stratégie d'investissements intensifs, nous nous voyons donc obligés de répercuter une partie des coûts", explique l'opérateur.

Telenet anticipait cette augmentation depuis un moment. Le prix des abonnements avait augmenté en février 2017, mais il n'y avait pas encore eu de hausse cette année.

A partir du 23 juillet, le prix du Wigo 100 augmentera de 3 euros, tandis que les forfaits Whop et Whoppa seront 1,70 euro plus cher, les prix des abonnements King et Kong montent d'un euro et le Play Sport sera 1,55 euro par mois maximum plus onéreux.

Certaines formules, comme Basic internet ou Play More, voient leur prix rester inchangé.

Concurrence et prix

"Nous sommes conscients que ce message n'est jamais agréable à recevoir", concède Telenet. L'opérateur explique poursuivre ses investissements dans son réseau, ses produits et ses services. "La demande de connexions plus rapides, de possibilités élargies, d'Internet plus mobile et de capacité accrue continue d'augmenter", souligne l'entreprise. "L'entreprise veut offrir la meilleure infrastructure pour répondre aux attentes des consommateurs et des entreprises."

Tous les clients recevront dans les prochains jours un message leur annonçant les augmentations de prix.

Le ministre fédéral des Télécoms Alexander De Croo n'apprécie guère ces adaptations tarifaires. "Cela prouve qu'il manque en Belgique une réelle concurrence au niveau des prix et que ceux-ci demeurent trop élevés", a-t-il réagi auprès de l'agence Belga.

Le libéral fait remarquer que cette augmentation intervient au lendemain de son annonce de l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile en Belgique. Une nouvelle qui a fait pousser des cris d'orfraie aux principaux acteurs du marché belge, dont Telenet.