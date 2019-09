Ariane du "Club Dorothée" est décédée

Ariane Carletti, l’inoubliable star du “Club Dorothée”, est décédée ce mardi 3 septembre à l’âge de 61 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué.

“C’est avec une immense tristesse qu’Eléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part du décès d’Ariane Carletti, survenu le 3 septembre à l’âge de 61 ans. Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l’un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée”, précise le communiqué.

Une carrière d'animatrice

Après une carrière au théâtre, Ariane Carletti avait fait ses débuts à la télé pour remplacer Dorothée dans Récré A2 sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. Dès 1987, elle devenait l'une des animatrices préférées des enfants sur TF1 en co-présentant le Club Dorothée. Mais la star du petit écran a également donné de la voix en interprétant les génériques de quelques séries animées, telles que Yakari ou encore Dragon Ball Z.