"Ariane" de Myriam Leroy est l'un des quatre finalistes du Goncourt du premier roman

Dans la course finale pour le prix Goncourt du premier roman, Myriam Leroy et son livre "Ariane" figure parmi les finalistes. Chroniqueuse dans l'émission de La Première "Entrez sans frapper", Myriam Leroy est aussi journaliste indépendante pour plusieurs médias belges et auteure d'une pièce de théâtre. Trois titres ont été retenus jeudi pour le Goncourt du premier roman qui sera attribué le 4 mai en même temps que le Goncourt de la nouvelle (pour lequel également quatre titres ont été sélectionnés) et le Goncourt de la poésie.

Parmi les quatre finalistes du Goncourt du premier roman on compte trois femmes et un homme.

Ci-dessous, la liste des romans sélectionnés :

"Ariane" (Don Quichotte), de Myriam Leroy

"Si" (Gallimard), de Lise Marzouk

"Géographie d'un adultère" (L'Arbalète/Gallimard), d'Agnès Riva

"Grand frère" (Philippe Rey), de Mahir Guven

L'an dernier, le Goncourt du premier roman avait été attribué à Maryam Madjidi pour "Marx et la poupée" (Nouvel Attila) et le Goncourt de la nouvelle à Raphaël Haroche (connu comme chanteur sous son seul prénom) pour "Retourner à la mer" (Gallimard).