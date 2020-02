Après une polémique à caractère homophobe, la participation du rappeur Koba LaD au Dour Festival en suspens

Je ne cautionne pas le meurtre et je suis contre l'homophobie

Une fois encore, Koba LaD doit se justifier. Ce lundi, peu avant minuit, il écrit sur ses comptes: "Que sa soit clair une bonne fois c la dernière fois que je prends la parole à ce sujet !!! Qu'on doit clair la famille: je ne cautionne pas le meurtre et je suis contre l'homophobie. On mavait envoyé l'image d'un homme qui a tué son fils parce qu'il était gay. Jetai choquer pck c une dinguerie c'est pr ça que j'ai reposté. J'ai fais sa en quelque secondes sur mon tel, j'ai pas capté le "bien joué" en bas. C'est ma faute, j'aurais du mieux voir. C'est pour ça que jai tt retiré quelques minutes après en voyant tt sa et mon erreur. J'ai réagi sans réfléchir, sans peser les mots et réaliser l'impact de cette capture. Je croyais pas qu'on allait pensé que je pouvais être ok avec sa!" Koba LaD, qui compte près de deux millions d'abonné sur Instagram enchaîne: "Je ss vraiment dsl si g blesser ou déçu des gens. Vivons tranquille tous ensemble l'équipe évitons toute polémique. Dieu pour tous."