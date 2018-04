Après un peu plus de 2 ans d'absence, Stromae sort un nouveau clip: "Défiler"

Ce vendredi matin, le musicien bruxellois Stromae et sa société Mosaert sortent un nouveau clip assorti d'une chanson intitulé "Défiler".

8 minutes 40 de musique sur les images du défilé de mode que la société Mosaert (dont il fait partie) avait présenté début avril au Bon Marché à Paris.

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, Stromae annonce la sortie de ce nouveau clip qui n'annonce pas du tout l'arrivée d'un nouvel album, mais qui ravira ses fans. Un très court extrait avait été publié sur Instagram, suivi d'un autre.

Une fois de plus, Stromae fait fort. Une musique de défilé, pour illustrer le travail de sa femme, la styliste Coralie Barbier et ses vêtements unisexes, c'aurait pu être une musique électro un peu standard, avec quelques paroles par-ci par-là pour laisser parler les motifs et les couleurs vives des vêtements.

Et bien non, c'est une vraie chanson. Une chanson qui dérange, à la Stromae.

"L'argent ne fait pas le bonheur, il sert à fabriquer des bombes"... "être belle quand on a de l'argent, c'est plus facile non?"... Dans le cadre d'un défilé, une fois encore, Stromae joue le décalage. Le tout sur des sons de synthés des années 80' arrangés au goût du jour.

Et puis par moment on a l'impression que Stromae parle de lui, sorte d'introspection sur une musique ouatée.