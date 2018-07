Après son dernier album en 2019, la chanteuse Sheryl Crow ne sortira plus que des singles

La musicienne américaine Sheryl Crow a annoncé lundi vouloir sortir en 2019, en compagnie d'invités prestigieux, le dernier album de sa carrière avant de se consacrer uniquement à des singles.

"Je pense que les albums (...) sont un peu des formes d'expression artistique en voie de disparition, que les gens sont plus intéressés par les singles", a confié la chanteuse de pop-folk dans un entretien à une radio locale du Kentucky.

"C'est appréciable de ne pas avoir à passer son temps dans un studio à réaliser un album complet et conceptuel, mais de ne sortir que des chansons vraiment pertinentes, qui s'inscrivent davantage dans l'instant présent", a-t-elle ajouté.

Sheryl Crow, habituée à travailler avec des artistes de renom, a récemment sorti un single en compagnie de la musicienne indie-rock St. Vincent.

La native du Missouri, récompensée à neuf reprises aux Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, produira néanmoins un dernier album l'an prochain, en collaboration avec de grands noms comme Stevie Nicks, Keith Richards et Don Henley et feu Johnny Cash.

Les artistes sont de plus en plus nombreux, à l'ère du streaming, à remettre en cause la pertinence des albums, dont la durée était à l'origine limitée par le format des vinyles.

Alors que de nombreux musiciens considèrent toujours les albums comme des témoignages artistiques, d'autres, notamment dans le hip-hop et l'électro, préfèrent produire à leur propre rythme.