Après des emails non sollicités, une plainte déposée contre Change.org

La plateforme de pétitions en ligne Change.org est visée par l'Autorité de protection des données. Une plainte a été déposée via cette instance par un "dirigeant d'une société de transports". Ciblé par une pétition en ligne contre le développement d'une future ligne de métro à Bruxelles, le plaignant reproche à Change.org de lui avoir envoyé plusieurs emails non sollicités.

L'Autorité de protection des données constate en effet que la personne visée aurait dû pouvoir exercer son droit d'opposition, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'opposer à l'utilisation de ses données, par exemple ici la réception d'emails. Il s'agit d'un droit prévu par le RGPD, soit le Règlement général sur la protection des données. Cela signifie concrètement que grâce à ce droit, vous devez pouvoir vous désabonner facilement d'une newsletter, mais aussi que vous devez pouvoir vous opposer à des emails ciblés, envoyés de la part d'une organisation/entreprise.

Droit d'opposition vs. droit de pétition?

Dans le cas qui nous occupe, "Change.org invoque l'intérêt légitime comme base légale" pour l'envoi de ces mails, note l'Autorité de protection des données sur son site internet. Ca signifie que Change.org considère qu'elle a une bonne raison légale d'envoyer ces emails, c'est-à-dire sa volonté d'exercer son droit de pétition (contre une nouvelle ligne de métro à Bruxelles).

De son côté, l'Autorité de protection des données considère que "le fait que le plaignant ait été contacté à de nombreuses reprises sur son adresse mail professionnelle nominative sans qu’il n’ait eu la possibilité de s’y opposer implique une entorse au RGPD."

Et ajoute: "Bien que le droit de pétition soit une liberté constitutionnelle, ce droit date de 1831 et ne prévoyait à l’époque pas nécessairement l’utilisation de plateformes automatisées et d’outils numériques pour faciliter l’envoi de pétitions de manière régulière."