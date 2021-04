Après 30 ans d'existence, les carnets du bourlingueur, c’est terminé ! Mais Philippe Lambillon, le bourlingueur, continue

Et pour l’occasion, le Bourlingueur se rend chez l es Bushmen, les derniers chasseurs d’Afrique , dans le Désert entre la Namibie et le Botswana. Philippe Lambillon explique que l’idée de cette destination lui est venue du film "Les dieux sont tombés sur la tête", où l’arrivée d’une bouteille de Coca-Cola, tombée du ciel et considérée comme un présent des dieux, perturbe la vie d’une tribu isolée de Bushmen du désert du Kalahari.

" Ça fait 30 ans, je pense que c’était le moment de faire autre chose . En fait, je libère un créneau, je me débarrasse du carnet mais le bourlingueur en tant que personnage et qui m’appartient quelque part et qui va sans doute continuer sur les antennes de la RTBF", explique Philippe Lambillon sur le plateau du JT de 13h00.

Incontournable, l’émission "Les carnets du bourlingueur, c’est bientôt terminé et ce, après plus de 30 ans d’existence. Le 17 avril prochain, Philippe Lambillon quittera la RTBF après une belle et longue carrière. Le tout dernier épisode des Carnets du Bourlingueur sera diffusé le 17 avril à 18h45 sur La Une. Ce personnage emblématique a tourné des reportages aux quatre coins du monde et ses carnets de voyage prodiguent de nombreux conseils de survie. Aussi insolites qu’efficaces, ils sont précieux aux touristes de l’extrême qui apprécient les régions inhospitalières : précautions à prendre, respect des coutumes, traditions et règles de savoir-vivre locales.

En 30 ans, il est évident que les souvenirs se créent. Philippe Lambillon les garde tous en tête puisqu’à lui tout seul, il est devant et derrière la caméra avec seulement l’aide d’un caméraman et d’un preneur du son.

"Quand je tourne, je suis seul, je maquille, je dirige l'équipe. Je suis l’homme-orchestre. Et c’est peut-être ça qui va me manquer car non seulement ça va être différent. Faire jouer des gens qui ne connaissent rien au cinéma, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos civilisations et quelque part quand je vois les résultats, c’est extraordinaire le résultat qu’on peut obtenir des gens sans aucun moyen".

Pour réaliser "un carnet du bourlingueur", il y a également un travail de longue haleine en ce qui concerne la préparation puisque rappelez-vous, dans l'émission, les locaux sont mis à contribution et deviennent des figurants d’un jour.

"J’arrive une semaine avant l’équipe. Je prépare, je contacte les gens, je trouve des animaux, évidemment si les animaux sont prévus dans le scénario et puis après les gens me donne une confiance absolue", explique le bourlingueur.

Des réactions de la part des "figurants d’un jour" très distinctes

"Ils n’ont jamais vu et n’ont pas la télévision et j’en fais des acteurs pour trois semaines et c’est surprenant les résultats qu’on peut obtenir sans aucun moyen". Toutefois, la collaboration n’est pas toujours facile. Certains ont peur et dans un premier temps, fuient et d’autres inversement apprécient grandement ce jeu d’acteur.

"Certains sont devenus de vraies vedettes dans leur village parce que forcément après avoir tourné 15 jours avec nous", dit-il avant d’ajouter que certains locaux ont un sens inné du cinéma, de la télévision sans jamais l’avoir regardé auparavant.

Le monde s’est occidentalisé en 30 ans

En tout cas, une chose est sûre, c’est qu’en 30 ans, Philippe Lambillon a vu le monde s’occidentaliser. "On peut aller n’importe où dans le monde. On pourra manger un burger ou une pizza. J’ai tendance depuis 7-8 ans à m’écarter un peu plus. Je trouve des No Man's Word, des Far West. Et là évidemment, ça demande un peu de temps au repérage. Et ce sont des endroits où je suis sûr de ne pas trouver mes voisins occupés à faire un selfie devant des monuments ou groupes ethniques", conclut-il.