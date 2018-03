"Grâce à tes seins, tu as attiré l'attention d'Ethan": un livre sur la puberté pour les pré-ados scandalise par son sexisme

"Grâce à tes seins, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan". "Tiens-toi hyper droite pour les faire paraître plus gros". Voilà le genre de propos tenus dans un "manuel" destiné aux pré-adolescentes, illustré par les personnages des "Pipelettes", et qui fait polémique depuis quelques jours en France.

L’ouvrage "On a chopé la puberté", destiné à expliquer la puberté aux préadolescents, et paru aux éditions Milan, fait l’objet de vives critiques. La pétition lancée ce vendredi qui demande son retrait a déjà recueilli plus de 125.000 signatures en deux jours!

La blogueuse-dessinatrice Emma, en particulier (qui s'est rendue célèbre par une BD sur la "charge mentale", puis sur la fameuse "liberté d'importuner") , a réalisé une petite BD sur ce manuel, qu'elle paraphrase en "Apprends dès 9 ans à être un objet sexuel". Ironique, elle explique en quelques dessins que oui, c'est bien, un livre sur la puberté, "sauf si on dit aux petites filles que la puberté, c'est quand même un peu la honte, parce que tout le monde voit tes tétons, mais que c'est cool, parce que grâce à tes nouveaux seins, tu vas pouvoir choper tes camarades de classe".

"Non, ce n'est pas une blague, renchérit la dessinatrice en entourant le passage visé: "Apprends dès 9 ans que tes seins sont là pour exciter les hommes"