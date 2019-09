Apple lancera sa plateforme de streaming vidéo Apple TV+ le 1er novembre

Apple a ouvert sa grand-messe annuelle avec le lancement de sa plateforme de jeux vidéo et Apple TV+, sa plateforme de streaming vidéo, concurrente de Netflix, à des prix cassés par rapport à la concurrence.

Apple TV+ sera disponible dans une centaine de pays dès le 1er novembre au prix de 4,99 dollars par mois, a annoncé mardi Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme.

A moins de 5 dollars, Apple est presque à la moitié de l'abonnement de base à Netflix aux Etats-Unis et à deux dollars en dessous du prix de l'abonnement à Disney+, qui sortira quinze jours après Apple TV+.

Le géant californien des technologies de luxe a présenté "See", une série télé originale qui a Jason Momoa ("Aquaman", "Game of Thrones") comme interprète principal et raconte l'histoire d'une tribu dans laquelle naissent des enfants qui disposent du don de la vue quand tout le reste de l'humanité a perdu la possiblité de voir.

La nouvelle plateforme n'aura qu'une offre limitée de contenus originaux mais M. Cook a promis d'ajouter de nouvelles productions originales tous les mois.

Apple Arcade le 19 septembre

Depuis des années, Apple organise des présentations en grande pompe pour dévoiler de nouveaux iPhone, toujours plus sophistiqués, à l'approche de la saison des fêtes.

Mais cette année l'accent est mis sur les services, qui doivent permettre au groupe de rompre sa dépendance aux smartphones, en perte de vitesse par rapport à ses concurrents.

C'est d'ailleurs Apple Arcade, sa nouvelle plateforme de jeux vidéo sur abonnement qui a ouvert le bal, avec un lancement prévu pour le 19 septembre. Elle sera directement intégrée à l'App Store, sa boutique d'applications en ligne, et sera disponible dans plus de 150 pays, pour 4,99 dollars par mois.

"Apple Arcade est le seul endroit où vous avez accès à plus de 100 jeux exclusifs et révolutionnaires conçus pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et Apple TV", a précisé Ann Thai, responsable du marketing de l'App Store.

"Nous allons peut-être voir ce qu'Apple veut dire quand il parle des services et des appareils comme d'un seul produit unifié", avait anticipé Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

En effet, les acheteurs du nouvel iPad, disponible à partir du 30 septembre, auront un abonnement d'un an à Apple TV+ intégré.