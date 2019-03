Apple lance des services de streaming, d'abonnement presse et à des jeux vidéo, et une carte de crédit

News+

Apple a annoncé ce lundi de nouveaux services, dont un abonnement presse, comprenant des quotidiens et plus de 300 magazines, baptisé News+, à 9,99 dollars par mois. Ce service disponible lundi aux Etats-Unis et au Canada permet l'accès -via une application unique- à des titres comme Marie-Claire ou National Geographic mais aussi aux quotidiens américains Los Angeles Times et le Wall Street Journal ou canadien The Star.

Le service sera disponible d'ici quelques mois en Australie puis en Europe, d'abord au Royaume-Uni, a précisé le patron d'Apple Tim Cook lors d'un événement organisé à son siège de Cupertino. "Nous croyons en la puissance de journalisme et l'impact qu'il a sur nos vies. Nous pensons qu'Apple News+ sera super pour les consommateurs et les éditeurs" de presse, a ajouté M. Cook.

Les relations entre la presse et les géants technologiques -en particulier Google ou Facebook- sont notoirement difficiles, les premiers accusant les seconds de piller leurs contenus sans les rémunérer et de phagocyter leurs revenus publicitaires.

Carte de crédit

Apple a également annoncé ce lundi une carte de crédit, en lien avec la banque Goldman Sachs et Mastercard. Elle sera disponible aux Etats-Unis cet été.

Jeux vidéos

Apple lance aussi un abonnement à des jeux vidéo appelé Apple Arcade, qui permettra à partir de cet automne de télécharger des jeux sur son téléphone mobile ou son ordinateur.

"Il s'agit du premier service d'abonnement à des jeux" sur appareils mobile ou ordinateur, ont indiqué les responsables de la marque à la pomme, ajoutant que les joueurs pourront télécharger "plus de 100 jeux nouveaux et exclusifs".

Streaming vidéo

Apple a fait monter sur scène plusieurs stars d'Hollywood comme Steven Spielberg ou Jennifer Aniston pour lancer son service de vidéo en streaming qui proposera des contenus originaux, marquant son arrivée sur un marché en plein essor, pour l'heure dominé par Netflix.

La comédienne Reese Witherspoon ou l'acteur Steve Carell ont ainsi pris part à l'événement. Avec Jennifer Aniston, ils seront à l'affiche d'une série produite par Apple, titrée "The Morning Show" et qui figurera au catalogue de ce service de vidéo en flux continu. La célèbre animatrice de télévision Oprah Winfrey a également fait une apparition sur scène.

Le prix et les détails tels que la date de lancement de celui-ci "seront annoncés cet automne".

Le réalisateur J.J. Abrams, qui a notamment dirigé des épisodes de "Star Wars", va élaborer des contenus pour la plateforme d'Apple.

Le groupe, qui cherche à se renforcer dans les services, a en outre offert un lifting à son application AppleTV, qui permet l'accès à d'autres chaînes en flux continu comme HBO, a annoncé la marque à la pomme lors d'un show en Californie.

Apple, dont le service était très attendu, devait frapper fort ses concurrents actuels ou futurs sur un marché en plein boom, mené par Netflix et ses 140 millions d'abonnés, Amazon, Hulu, etc., bientôt rejoints par des poids lourds, comme Disney et WarnerMedia.

Force de frappe

Se renforcer dans les services est essentiel pour Apple, pressé de trouver d'autres relais de croissance que son iPhone, qu'il écoule encore par dizaines de millions chaque trimestre mais dont les ventes ont baissé fin 2018, dans un marché du smartphone largement saturé.

Et c'est dans les services qu'Apple semble chercher un nouveau souffle: sur les trois derniers mois de 2018, le chiffre d'affaires tiré des services ("cloud", Apple Pay, iTunes, Apple Music...) a affiché une hausse de 19%, à presque 11 milliards de dollars.

Outre des moyens financiers gigantesques, Apple a une force de frappe incomparable, avec 1,4 milliard d'iPhone ou d'iPad en circulation dans le monde, sur lesquels il pré-installe ses services.