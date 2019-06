Apple annonce la fin d'iTunes

Apple en a fini avec la version actuelle d'iTunes, a annoncé la marque à la pomme lundi lors d'un congrès annuel pour développeurs, la WWDC. Le service, lancé en 2001, a été démantelé et remplacé par trois logiciels distincts: pour la musique, la télévision et les podcasts. La synchronisation des appareils se fera directement dans le Finder du Mac.

Cette modification interviendra avec le nouveau système d'exploitation d'Apple, Catalina, disponible à l'automne.

Lancé en 2001 par Steve Jobs pour pour contrer la baisse des ventes physiques d'albums, Itunes a été la première application permettant de télécharger et d'acheter légalement la musique. Cette plateforme de la marque à la pomme a aussi permis la diffusion de 50 millions de morceaux téléchargeables à l'unité pour un peu plus d'un euro le titre. Aujourd'hui, une nouvelle tendance dans la consommation de musique oblige Apple à revoir son offre.

Apple a également dévoilé lundi la nouvelle version d'iOS, son système d'exploitation pour iPhone et iPad, qui comporte un mode avec écran plus foncé ainsi que sa propre fonctionnalité de connexion "Sign In With Apple". Elle permettra aux utilisateurs de se connecter à des applications ou de sites sans utiliser leur adresse mail personnelle.