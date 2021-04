Anticipation et Ésotérisme : deux thématiques que la bande dessinée apprécie !

Dans cette histoire racontée en trois tomes, tout commence par la lutte entre le meneur de ce groupe, vieillissant, le patriarche, et des rebelles qui veulent réinventer et utiliser des machines pour faciliter le travail de la terre, entre autres. A partir de cette projection dans l’avenir, les auteurs plongent dans l’aventure humaine qui a créé ce conflit… Et c’est là que cette série BD devient détonante…

C’est une excellente adaptation, dérangeante, intelligente, très bien dessinée et mise en scène par Rey Macutey . Et excellemment mise en couleur par Walter !

Le travail de Morvan a été d’aller chercher dans l’œuvre originale un vrai message humaniste : l’importance, pour être humain, d’être d’abord et avant tout tolérant… Et le danger qu’il y a dans toute idéologie, aussi bonne et essentielle puisse-t-elle être ou paraître à sa naissance… Ce récit, à sa manière, c’est aussi un cri d’alerte contre tout sectarisme dominant…

C’est que le retour à la nature provoque des intégrismes innommables, des violences extrêmes, un oubli de la valeur de la vie… On a souvent dit que Barjavel, dans ce livre, avait fait œuvre écologique. C’est en partie vrai. Mes souvenirs de ce livre sont diffus, ils datent d’il y a bien longtemps. Mais là où ma mémoire a gardé l’image d’un monde de combats, certes, mais à échelle humaine, les auteurs de cette trilogie ont vu autre chose… Ils ont mis en évidence, avec un talent graphique incontestable, la violence la plus extrême, celle des sentiments comme des actions, celle de l’âme comme des corps.

Il s’agit du premier album d’un nouveau héros, Quinn Novak, dans une nouvelle maison d’édition, Aba Academy. Un éditeur belge dont la démarche est d’éditer chaque album en même temps en français et en néerlandais. Une volonté originale dans notre petit pays, et qui mérite d’être mise en avant.

quinn novak - © aba academy

Le scénario est dans la veine du Da Vinci Code et consorts. Il manque, me semble-t-il, d’originalité. Certes, le héros est bien sympathique, photographe et reporter. Il est aussi sans peur ni reproche, et fait penser, de loi, à Ric Hochet, Marc Dacier, voire Tintin…

Le hasard le pousse à partir à la recherche du Saint Graal, avec une charmante policière. Et, ce faisant, à fouiller la grande Histoire, à y chercher le sens des légendes, et, surtout, à affronter des forces plus ou moins occultes qui se révèlent sans pitié.