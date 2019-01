Anne Gruwez interdite de Magritte du cinéma: "Incompréhensible" et "excessif" pour les réalisateurs

Dans 10 jours, Anne Gruwez, la protagoniste du documentaire « Ni juge, Ni Soumise », devait en principe fouler le tapis bleu de la 9ème cérémonie des Magritte du cinéma.

Le film d’Yves Hinant et de Jean Libon, dans la droite ligne du magazine Strip Tease, est nommé dans la catégorie Meilleur documentaire aux Magritte du cinéma belge.

Mais le chef de corps de la juge d’instruction Anne Gruwez, Luc Hennard, lui a interdit de parler du film et de se présenter à la cérémonie. Il estime aussi avoir été trompé sur le contenu du documentaire.

>> Luc Hennart à propos d’Anne Gruwez dans « Ni juge ni soumise » : « Elle a perdu la maîtrise »

Mais pour les réalisateurs, il n’y a jamais eu de manipulations, de qui que ce soit. La sortie médiatique de Luc Hennart est totalement incompréhensible. Surtout, un an après la sortie du film.

« Je pense qu’il a oublié les entretiens que nous avons eus »

« Je pense que c’est peut-être sa position de vouloir dicter un cap. Mais je suis surpris, étonné. Je pense qu’il doit être débordé dans son travail et qu’il a oublié les entretiens que nous avons eus. On s’est vu, on a parlé du projet. Je suis étonné par rapport à ça », explique-t-il.

« Il dit que la juge a été dépassée. Je ne pense pas du tout, elle a juste défendu sa profession. C’est un portrait du quotidien du juge d’instruction. C’est exactement ce que je lui avais présenté. J’espère que M. Hennard viendra aux Magritte, main dans la main avec Anne Gruwez. »

Il insiste: « Je pense que tout a été respecté, et la vision préalable et l’avant-première. C’est peut-être un problème de goût par rapport au film, et tant mieux car on ne fait pas films pour contenter tout le monde. Mais ici, c’est quand même un peu excessif d’empêcher quelqu’un de se déplacer, ça me paraît un peu étonnant quand même. »

Nous avons tenté de joindre Anne Gruwez. Elle n’a pas répondu à nos sollicitations. On l’a dit affectée par les déclarations de Luc Hennart.