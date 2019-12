Anna Karina, l'actrice de "Pierrot le Fou" et "Une femme est une femme" est décédée

L'actrice et chanteuse française d'origine danoise Anna Karina a été emportée par un cancer. Elle avait 79 ans. Hanne Karin Bayer avait 17 ans quand elle débarque à Paris. Elle pose à l'époque pour le magazine Elle où elle rencontre Coco Chanel qui lui trouve son nom scène. La carrière d'Anna Karina commence.

Son visage pâle et ses grands yeux bleu-gris ne cesseront de capter la lumière. Karina, c'est l'icône de la nouvelle vague alors qu'elle avait pourtant refusé de donner la réplique à Jean-Paul Belmondo dans A bout de souffle de Jean-Luc Godard. Qu'à cela ne tienne, elle deviendra la muse de Godard et la compagne de Jean-Luc, deux facettes d'une complicité qui les liera jusqu'en 1967. On se souvient notamment d'elle dans Pierrot le fou, au bord de la page, clamant "qu'est-ce que je peux faire". Pierrot le fou où elle donne la réplique, tiens tiens à un certain Jean-Paul Belmondo.

Mais il ne faut pas résumer Anna Karina à ses rôles dans les films de Godard. Elle jouera jusqu'à l'aube des années 2010 et notamment, parce que la liste est longue, dans l'Etranger de Luchino Visconti, Michael Kohlaas de Schlöndorff, Justine de Cukor, Rendez-vous à Bray ou l'Oeuvre au Noir d'André Delvaux voire la Vérité sur Charlie de Jonathan Demme. Elle enchaînera encore les rôles pour la télévision ou le théâtre.

Anna Karina a également mené une carrière de chanteuse, tout en chantant dans ses films. Jean-Luc Godard lui écrit notamment la chanson d'Angela pour le film Une femme est une femme, sur une musique de Michel Legrand. En 1967, Serge Gainsbourg lui écrit Anna, une comédie musicale où l'on retrouve la fameuse chanson Sous le soleil exactement. Anna Karina sort en 2000 son premier album avec Philippe Katerine. L'album sera suivi d'une tournée mondiale. En 2018 paraît "Je suis une aventurière"...Tout un symbole pour cette artiste multiple qu fut aussi réalisatrice et romancière.