Angèle rafle trois prix aux D6bels Music Awards

Le DJ Henri PFR est à nouveau récompensé dans la catégorie Dance & Electro, ainsi qu'en tant que hit de l'année avec In the Mood.

Avec son album "Brol", Angèle remporte les prix du meilleur album et de la meilleure chanson française. La jeune auteure-compositrice-interprète bruxelloise ne s'arrête pas là, puisqu'elle se voit également récompensée du titre de meilleure artiste féminine. "Je ne suis pas toute seule, j'ai beaucoup de gens derrière moi. Je suis entourée comme je n'aurais jamais espéré. J'ai eu une année complètement incroyable, et c'est grâce à tous les gens qui me supportent, encore merci à eux", a-t-elle déclaré.

Alice on the Roof récompensée à deux reprises

Après une réinterprétation plus intime de son tube "Malade" accompagnée de cordes, Alice on the Roof remporte le prix de la catégorie pop, ainsi que le prix du meilleur clip pour "Malade", réalisé par Benjamin Hautenauve. "Vous me permettez de vivre un rêve. J'espère une carrière aussi longue que le monsieur à côté de moi", a-t-elle lancé à propos de Plastic Bertrand venu lui remettre son prix.