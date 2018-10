Alex Vizorek et Guillermo Guiz investissent dans le Kings of Comedy Club

Les humoristes belges Alex Vizorek et Guillermo Guiz s'associent pour reprendre des parts du Kings of Comedy Club, petite salle de spectacle située au cœur du quartier du cimetière d'Ixelles. Annoncée par le bloggeur Mateusz mardi, l'information nous a été confirmée par Guy Verstraeten, alias Guillermo Guiz:"Puisque l'opportunité se présentait, on s'est dit que c'était important d'y aller. On aimerait en faire l'endroit phare pour accueillir les stand-upers francophones de passage en Belgique."

Amener des vedettes à Bruxelles dans un cadre plus intimiste est en effet l'un des objectifs des deux humoristes. "De par nos carnets d'adresses, on va essayer de faire venir des gens", explique Alex Vizorek. "Je trouverais ça chouette qu'ils puissent venir faire chez nous ce qu'ils font déjà à Paris. Par exemple, Gad Elmaleh fait des scènes ouvertes à Paris, pourquoi ne pourrait-il pas venir 20 minutes chez nous, sans trop s'annoncer, juste se marrer avec les gens?"

Un espace pour les jeunes talents

L'autre ambition est de continuer à donner un espace aux jeunes talents de l'humour. "C'est aussi un endroit de développement pour ceux qui se lancent", explique Guillermo Guiz, "et en tant que spectateur, cela permet de découvrir de nouveaux talents, qui ont peut-être 5-7 minutes à faire." Il ajoute: "Ca nous tient à cœur de pouvoir lancer des jeunes, comme nous-mêmes avons été lancés."

Les parts du Kings of Comedy Club sont désormais réparties entre quatre personnes et selon l'Echo, celles de Guillermo Guiz et Alex Vizorek représentent 25% de l'ensemble.