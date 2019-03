Agnès Varda nous a quitté: retour sur une carrière exceptionnelle en photos et vidéos

Née le 30 mai 1928 à Ixelles, elle s'est imposée en 1962 comme réalisatrice emblématique de la Nouvelle vague avec le film "Cléo de 5 à 7", avant de multiplier les succès critiques, dont "L'une chante, l'autre pas" (1977) et de créer à partir des années 2000 des documentaires à mi-chemin. avec les arts visuels, comme "Les Glaneurs et la Glaneuse". En 2017 encore , dans "Visages, Villages", elle arpentait la France en camionnette, avec l'artiste JR.

Compagne du cinéaste Jacques Demy (décédé en 1990, et à qui on doit notamment les comédies musicales "Les parapluies de Cherbourg", "Les Demoiselles de Rochefort" et "Peau d'âne"), elle a élevé avec lui deux enfants et partagé nombre de projets artistiques. Honorée d'un Oscar pour l'ensemble de sa carrière à Los Angeles en 2017, elle défendait une oeuvre libre, loin des contraintes financières des blockbusters d'Hollywood.