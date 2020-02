Affaire Weinstein : place aux plaidoiries de la défense

Un mois après le début du procès de celui qui était autrefois considéré comme l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, les plaidoiries de la défense de Harvey Weinstein débutent ce vendredi au tribunal de Manhattan, à New York. Cinq chefs d’accusation sont retenus contre l’ancien producteur de cinéma, poursuivi pour le viol de Jessica Mann en 2013 et l’agression sexuelle de Mimi Haleyi en 2006.

Mardi dernier, les jurés du procès à New York avaient pu voir des photos du corps nu de l’ancien magnat déchu du cinéma, malgré l’objection du procureur et des avocats de la défense. L’ancien producteur de 67 ans est représenté par une équipe d’avocats de haut vol dont Donna Rotunno, avocate "star" du domaine des agressions sexuelles, et Benjamin Brafman, qui avait notamment représenté Dominique Strauss-Kahn dans l’affaire Nafissatou Diallo en 2011.

Le début de la fin

Le procès est censé s’achever le 6 mars mais les déboires judiciaires de l’homme aux 81 Oscars sont loin d’être terminées. En effet, début janvier, l’intéressé a également été inculpé à Los Angeles pour deux autres agressions sexuelles commises en 2013.

L’ancien producteur hollywoodien avait déjà été interrogé par la police en 2015, à la suite d’accusations de la mannequin italienne Ambra Gutierrez. Mais le procureur de Manhattan avait fini par abandonner les poursuites contre Harvey Weinstein.

Aujourd’hui, plus d’une centaine de femmes l’ont accusé d’abus sexuels. Sa mise en accusation a suscité une série d’accusations envers diverses personnalités publiques du monde politique, télévisuel et du show-business. Parmi eux, le réalisateur américain James Toback, le photographe de mode Terry Richardson, les acteurs Kevin Spacey et Ed Westwick ou encore les journalistes, communicants et publicitaires du groupe privé sur Facebook la "Ligue du LOL".