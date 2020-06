Adoleschiante : Un livre d'humour et de tendresse grinçante !

adoleschiante - © Delcourt

C’est également un livre très féminin. D’abord parce que le projecteur y est mis sur Laura et sa maman, de bout en bout. Ensuite, parce que les autrices sont deux femmes. Et toutes les deux, la scénariste Marie Donzelli et la dessinatrice Mademoiselle Caroline, ont incontestablement puisé dans leurs propres expériences pour nous conduire dans les pas de Laura et de sa mère. Ce sont, je le disais, des tranches de vie au travers desquelles, d’ailleurs, tout le monde va pouvoir reconnaître sa propre adolescence ou celle d’une proche… Des tranches de vie qui ratissent large dans ce qu’est le quotidien de tout un chacun, de toute une chacune. On parle de l’acné, du linge sale, des livres, des vieux films en noir et blanc, du téléphone, de la virtualité, de l’amitié, de la cigarette, de la révolte. Pourtant, même s’il s’agit de nous rappeler que tous ces personnages de papier ne sont que nos propres reflets, même si le propos, en filigrane, nous dit qu’on ne se définit finalement qu’en fonction des autres, n’allez pas croire que c’est un livre sérieux ! C’est un livre marrant, énervant parfois, un livre grinçant, un livre observateur, avec un dessin fluide, avec une couleur et des décors particulièrement bien traités, avec un texte qui parvient à rendre compte des différents langages qui se côtoient de nos jours dans les familles, dans les écoles, dans les rues. Le dessin est souple, il va à l’essentiel, aux attitudes, aux mouvements, aux regards. Il est sans manichéisme : Laura est une gamine filiforme, sa mère est ronde. Et c’est l’humour, oui, qui est vraiment le fil conducteur de ce livre, un humour ravageur qui naît d’une belle osmose entre le graphisme et le texte. Avec cette réplique, par exemple… Laura demande à sa mère : " tu me passes la mayo ? ". Sa mère lui répond : " il ne manque pas quelque chose à ta phrase ? " et Laura corrige : " tu me passes la mayoNNAISE ? "