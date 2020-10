"Adieu monsieur le professeur": un chanteur belge fait l'ouverture du JT de TF1 après avoir rendu hommage à l'enseignant décapité en France

Ce dimanche, des milliers de personnes étaient rassemblées à Paris pour rendre un dernier hommage à Samuel Paty , le professeur d’histoire décapité vendredi dans les Yvelines. Parmi les scènes d’émotions, une chanson a résonné un peu plus fort sur la Place de la République : "Adieu monsieur le professeur". Entonnée par un jeune homme masqué, veste en cuir brune et doigts dansant sur le manche d’une guitare, la séquence a ému un grand nombre de français, jusqu’à faire l’ouverture du journal télévisé de TF1. Ce chanteur, c’est Christophe Wurm, un Bruxellois, alias Phorin, qui chante à Paris depuis plusieurs semaines.

Pour autant, le chanteur qui a participé à The Voice Belgique en 2016 ne s'attendait pas à être autant plébiscité par les personnes présentes et encore moins par les internautes. "Je ne suis pas venu à cette manifestation en voulant faire ma promotion, c'est bizarre.Je n'avais jamais fait ça. Je suis arrivé seul dans cette foule avec ma guitare, j'ai d'abord reniflé l'ambiance pour savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai tout de suite constaté qu'il n'y avait pas de musique alors que je pensais être au milieu de 15 autres musiciens", se souvient-il.

"Ce titre m'est venu à l'esprit immédiatement, se souvient l'artiste. C'est une vieille chanson populaire et vous savez, les vieilles chansons sont comme de vieux remèdes de grand-mère." Depuis 2 semaines, il chante dans les restaurants parisiens, empêché de se produire dans les bars en raison des mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus dans les grandes villes françaises . Mais rien de comparable avec ce qu'il a vécu pas plus tard que ce dimanche. "J'ai retrouvé une forme de communion avec un auditoire qu'on a plus vraiment dans le domaine de la culture depuis plusieurs mois. C'était vraiment une émotion particulière", s'émeut le Bruxellois.

Lorsqu'il commence à chanter, Christophe est embourbé dans une foule compacte, loin de respecter les mesures de distanciation. Il fait face à la statue qui s'élève au milieu de la Place de la République. "Lorsque j'ai entamé les premières notes de la chanson, les gens se sont retournés. J'ai chanté le premier couplet et le premier refrain seul, raconte le guitariste. C'est à partir du deuxième couplet que les gens ont commencé à chanter avec moi. Ils se sont positionnés en cercle autour de moi, c'était une sorte de communion assez folle et un moment hyper intense."

Face à lui, certaines personnes pleurent, si bien qu'il chante plusieurs fois le refrain qui clôture habituellement la chanson. "Quand je me suis arrêté, plusieurs personnes sont venues me féliciter, me remercier et d'autres m'ont demandé de recommencer. Au final, j'ai chanté la chanson quatre fois au cours de la manifestation."

Consécration dans les médias français

Si ce moment a ému la foule présente sur place, il a aussi été remarqué par les médias et pris encore plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. L'article qui lui est dédié sur le site web du Huffpost a généré plus de 1500 likes sur Facebook. Mais il a aussi été vu par les millions de fidèles qui regardent chaque soir le JT de TF1, première chaîne française, puisqu'il a fait l'ouverture de l'édition du JT du 18 octobre.