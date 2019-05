Adélaïde Charlier montera les marches du festival de Cannes jeudi soir

La jeune Namuroise Adélaïde Charlier, porte-parole de Youth for Climate, montera les marches du festival de Cannes demain 16 mai à l'invitation de Cyril Dion, le réalisateur du film « Demain ».

Elle fera partie d'un groupe de jeunes âgés de 15 à 20 ans agissant pour le climat et la biodiversité. Ils sont soutenus par des artistes et professionnels du cinéma comme Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Léa Seydoux, Pierre Niney ou encore Gaspard Ulliel. Les jeunes et artistes monteront les marches à 22h avant la projection de « SORRY WE MISSED YOU » de Ken Loach.

Le vendredi 17 mai, des jeunes qui agissent pour la protection du Vivant et des acteurs, réalisateurs, producteurs et scénaristes lanceront un appel à agir face à la crise climatique aux professionnels du cinéma lors d’une conférence de presse à Cannes. Selon eux, « la crise climatique et la disparition de la biodiversité mettent en péril l’Humanité. Les raconteurs d'histoires, cinéastes, acteurs, producteurs, portent aujourd’hui une immense responsabilité : à travers leurs œuvres ils peuvent nous donner à imaginer un autre futur que celui qui nous est promis par l'effondrement écologique et les dystopies. Nous en avons éminemment besoin pour susciter l'enthousiasme, l'action et ainsi la métamorphose de notre modèle. Les histoires, fictionnelles ou documentaires, peuvent et doivent participer à changer le monde. »

Ils sont plus de 200 personnalités à signer la tribune « Résister et Créer » initiée par « On est prêt » et écrite par Cyril Dion.