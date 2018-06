Adamo, Plastic Bertrand, Stromae... Comment expliquer leur succès au hit-parade?

Mais, dans le top 10, il y a aussi Helmut Loti qui cartonne surtout en Flandre, Axelle Red, Lara Fabian, Maurane, Loïc Nottet ou encore "Alice On the Roof", avec son tube "Easy come, easy go". Un succès fulgurant, comme le reconnait la chanteuse découverte dans "The Voice". "Ce tube, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître, de rencontrer plein de gens, j'ai même rencontré la génération d'Adamo avec qui j'ai chanté", raconte-t-elle.

Ultra top est le seul classement officiel qui existe en Belgique francophone. Il est né en 1995. Depuis, tous les 45 tours et albums qui se sont hissés au top des hit-parades sont répertoriés. Et là, C'est Stromae qui bat tous les records avec "Alors on danse" et plus d'un million 700.000 disques vendus. En tout quatre de ses titres se retrouveront en haut des classements.

Ce jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique. Quelles sont les chansons et les chanteurs ou musiciens qui ont cartonné chez nous ? Qui est dans le top 10 des plus grosses ventes de disques ? La question paraissait simple comme cela. La réponse, elle, l'est beaucoup moins. Entre la "danse des canards", Brel, Annie Cordy, Stromae ou Adamo, le classement n'a jamais vraiment été fait.

Pour les années 50 et 60, ces professionnels sont unanimes, en épluchant la presse et en compilant les archives, c'est Salvatore Adamo qui tient la corde. Il détient même un record avec 12 titres classés numéro un dans les hit-parades. Du jamais vu. Nous avons rencontré Adamo. Comme de coutume, il a la réussite modeste : "Je suis conscient que j'ai eu beaucoup de chance, je pense que c'est le facteur principal. Sans doute y avait-il un petit don au départ", dit-il en souriant.

De 1975 aux années 90, difficile d'établir un classement faute d'archives

Sam Jaspers d'Ultratop explique : "Entre 1975 et 1985, il est très difficile de trouver des infos. il n'y avait pas de classement officiel, il y avait des émissions et des hit-parades sur les radios comme à Formule J sur la RTBF mais pas de publications et apparemment plus d'archives. On cherche donc en allant à la médiathèque ou en contactant des collectionneurs. Mais si quelqu'un à une info, on est preneurs."

Dans ces années-là, il y a pourtant quelques tubes planétaires comme en 1977, le "Ça plane pour moi !" de Plastic Bertrand. Avec près de 8 millions de ventes, le titre sera number one dans les charts américains. Tout comme, dans un autre registre, Soeur Sourire avec son "Dominique, nique, nique".

40 ans plus tard, Plastic Bertrand surfe encore aujourd'hui sur la vague. Le chanteur raconte : "Une première télé chez Drucker, c'était la face B du single (...) et le lendemain, c'est parti tout de suite. On en vendait des camions entiers et puis la chanson a eu un succès fulgurant, on était numéro 1 partout, aux Etats-Unis, au Japon et en Australie et ça continue aujourd'hui. Je continue à avoir une carrière internationale !"