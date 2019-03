Accusé d'abus sexuels, le chanteur américain R. Kelly sort du silence

Cela fait des semaines que le chanteur américain R. Kelly est au cœur de toutes les conversations, critiques et spéculations. Depuis qu’un documentaire « Surviving R.Kelly » a été diffusé, dans lequel plusieurs femmes, dont certaines très jeunes, accusaient la star d’agression sexuelle.

La maison de disques de l’artiste a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le chanteur avant même que R. Kelly ne soit officiellement inculpé pour agressions sexuelles, poursuivi pour 10 chefs d’inculpation.

Une explication, un coup monté et des larmes

Après être sorti de prison sous caution, R. Kelly est aussi sorti de son silence sur la chaîne américaine CBS. « Je vais te dire ceci : les gens revisitent mon passé, ok ? C’est exactement ce qu’ils font. Ils retournent dans le passé, et ils essaient d’y ajouter toutes ces choses maintenant. Pour que tout ce qui se passe maintenant semble réel aux yeux des gens. », a-t-il déclaré, avant d’ajouter. « Je n’ai pas fait ce genre de choses ! Ce n’est pas moi ! Je me bats pour ma putain de vie. »