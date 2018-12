Accusation contre Kevin Spacey: la victime présumée a filmé une partie de l'agression

Le jeune homme qui accuse Kevin Spacey de l'avoir sexuellement agressé dans une station balnéaire près de Boston à l'été 2016 a filmé une partie de l'agression, selon la plainte.

L'acteur américain de 59 ans, ex-star de la série "House of Cards" et deux fois oscarisé, doit être inculpé formellement au tribunal de l'île de Nantucket le 7 janvier, pour "attentat à la pudeur et coups sur une personne de plus de 14 ans". Il risque, s'il est condamné, une peine maximale de cinq ans de prison.

Une vidéo via Snapchat retrouvée par la police

Le jeune homme, identifié comme William Little et âgé de 18 ans lors de l'agression présumée, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, a raconté à la police avoir envoyé des messages via Snapchat, dont une vidéo, à sa petite amie depuis le bar-restaurant "Club Car" de Nantucket où il était avec l'acteur, selon la plainte.

M. Little était employé pour la saison au "Club Car". Il était resté au restaurant après son travail ce soir-là pour voir Kevin Spacey, dont il était fan.

Après s'être fait présenter à la star et avoir prétendu avoir 23 ans - il faut avoir 21 ans pour consommer de l'alcool dans l’État du Massachusetts - il a commencé à boire avec lui, d'abord de la bière puis du whisky.

Spacey aurait ensuite invité le jeune homme à aller chez lui avec d'autres amis.

Le jeune homme a décliné, soupçonnant l'acteur de vouloir le séduire. Mais il est resté au restaurant car "il voulait une photo avec Spacey, quelque chose pour Instagram, " selon la plainte.

C'est ensuite que l'acteur aurait mis sa main dans le pantalon du jeune homme et touché son sexe, selon la plainte.

M. Little a tenté de repousser Kevin Spacey, tout en échangeant des messages avec sa petite amie sur l'agression, selon la plainte. Comme elle ne le croyait pas, il lui a envoyé une vidéo de l'acteur mettant sa main dans son pantalon.

Vidéo que la police a visiblement retrouvée et remontrée au jeune homme, qui a confirmé que les images étaient bien celles de Spacey et lui, toujours selon la plainte.

Après avoir quitté précipitamment le restaurant sur les conseils d'une femme qui l'avait vu "en détresse", M. Little est retourné travailler le lendemain et a fait part de l'épisode au propriétaire du restaurant.

M. Spacey n'a pas réagi à l'annonce de cette inculpation mais a mis en ligne une vidéo dans laquelle il reprend son personnage de Frank Underwood dans "House of Cards" et semble répondre aux accusations d'agressions sexuelles ayant émergé contre lui depuis octobre 2017.