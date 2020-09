Accès des malvoyants aux sites internet des services publics : la directive européenne entre en vigueur

Depuis ce 23 septembre 2020, pour se conformer à une directive européenne, les sites internet des services publics (administrations, provinces, communes) doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Le but est de venir en aide aux 15% de la population qui souffrent d’un handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur. De plus, cela améliorera également l’accès pour tous. Cette obligation d’accessibilité sera étendue aux applications mobiles des services publics à partir du 22 juin 2021.

L’accessibilité des sites internet et des applications mobiles par les personnes en situation de handicap est un des moyens de diminuer l’exclusion numérique. L’équipement des usagers, l’accès à une connexion internet ou le niveau d’éducation sont d’autres facteurs importants. Aujourd’hui remplir sa déclaration fiscale, prendre rendez-vous à l’hôpital ou dans une administration, acheter un billet de train et inscrire ses enfants dans une école : toutes ces démarches se font par internet. Or, les statistiques montrent régulièrement qu’une partie de la population ne peut pas accéder à ces services. Des associations aident les exclus du numérique à se débrouiller dans toutes ces démarches.

Quelles sont les conditions à remplir pour qu’un site internet soit "accessible" selon cette directive ?

La version 2.1 niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) répond à cette question. Des normes ont été définies par un groupe international d’experts. Le niveau AA correspond aux exigences du "Americans with Disabilities Act".

Voici quelques exemples de critères à remplir :

les vidéos en direct ou préenregistrées qui ont une piste audio doivent être sous-titrées,

si une information est présentée sous forme audio, elle doit aussi être disponible en version texte,

les images doivent contenir un texte alternatif descriptif pour les aveugles et malvoyants,

si l’internaute doit introduire des données, il doit pouvoir le faire sans limite de temps,

les internautes doivent pouvoir naviguer sur le site sans utiliser une souris (mais avec la touche "tabulation" Tab du clavier).

En Région wallonne, le décret de 2019 relatif à l’accessibilité des sites internet des organismes publics ne s’applique pas à ceux qui fournissent des services audiovisuels.