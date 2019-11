Accéder à Disney Plus en avant-première ? Attention à cette offre alléchante qui circule sur Facebook.

C’est une publicité tout ce qu’il y a de plus légitime qui circule en ce moment sur Facebook. "Nous savons tous que Disney va bientôt lancer son nouveau service en demande (sic) Mais les vrais fans peuvent déjà commencer à regarder ! Disney a besoin de nouveau testeur beta pour leur produit", promet cette publication accompagnée d’un logo Disney légèrement rogné sur la droite.

Disney Plus, c’est la nouvelle plate-forme de vidéo à la demande du géant du divertissement. Le site a déjà été lancé dans certains pays du monde, dont les Etats-Unis évidemment, et devrait arriver prochainement chez nous. Nous avons d’ailleurs pu le tester en avant-première.

En cliquant sur le lien proposé par la publicité, on arrive sur le site disneybetatest.com (qui existe aussi en version allemande). "Est-ce que vous pouvez nous aider en regardant Disney pour nous", demande la page qui imite les couleurs et les polices de caractère du site original. Pour donner confiance, un compteur indique que des gens sont en train de s’inscrire et qu’il n’y a que 500 places disponibles… mais ce chiffre augmente automatiquement grâce à un petit bout de code informatique caché quelque part dans la page.

Une version test à deux euros

C’est bien là que ça devient louche : pour accéder à la version "test", il faut payer deux euros… Ensuite, le portail de paiement ne ressemble plus du tout à l’environnement Disney. On se retrouve sur un site au contenu douteux. Mieux vous tout arrêter donc.

Signalons au passage que l’adresse officielle de Disney Plus est disneyplus.com. La date d’ouverture en Belgique n’a pas encore été communiquée.

Quant à savoir qui se cache derrière cette histoire, ce n’est pas évident. Le site internet disneybetatest.com est enregistré aux Bahamas. Et la page Facebook Disneyplus.be ne donne pas d’informations sur l’identité de son créateur.

Mais le plus étonnant, c’est que Facebook accepte de diffuser de telles publicités contre rémunération. La Facebook Ad Library, l’outil qui recense toutes les pubs diffusées sur le réseau social, nous apprend en effet qu’une campagne de la page douteuse DisneyPlus est en cours ce mois-ci.

Notez que, en cliquant sur les trois petits points à droite du bouton "partager", vous avez la possibilité de signaler la page à Facebook.