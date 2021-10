AB3 célèbre ses 20 ans, avec la certitude d'avoir trouvé son public

6 octobre 2001, 18h30, AB3 diffusait son premier programme et venait s'implanter dans le paysage audiovisuel belge francophone. Vingt ans plus tard, l'heure est au bilan : lancée sans vraie ligne éditoriale et passée par des échecs, la chaîne a désormais trouvé sa place et son public, a souligné son directeur général, Philippe Zrihen.

"Vingt ans, ça se fête, surtout que pas mal de gens pensaient qu'on n'y arriverait pas", lance-t-il.

La diffusion de l'émission "Ça va se savoir!" a permis à AB3 de se positionner. C'était "une prouesse de tournage et un succès d'audience mais elle a généré une image compliquée à chasser. On a ouvert la porte aux critiques", admet M. Zrihen. Cette expérience a toutefois permis à AB3 d'évoluer et se positionner comme une "chaîne qualitative".

Il a fallu le temps de modifier l'image de la chaîne et de chasser les a priori mais désormais AB3 s'affirme comme une chaîne familiale, qui propose des programmes pas inédits mais dont la force de frappe est connue tels que les séries Friends ou Doctor House, ou des blockbusters.

Les deux chaînes d'AB - AB3 et ABXplore - touchent plus de 400.000 personnes chaque jour, indique Yves Gérard, CEO de la régie publicitaire RMB. Le public d'AB3 est féminin et avec une moyenne d'âge de 46 ans, ce qui est "jeune" pour la télévision linéaire. ABXplore, qui a remplacé en 2018 AB4 et propose des documentaires sur les thèmes de l'aventure ou des métiers de l'extrême par exemple, plaît, elle, davantage aux hommes.

Rachetée il y a quatre ans par le groupe audiovisuel français Mediawan, AB3 se tourne vers l'avenir, alors que la télévision linéaire est mise sous pression par la concurrence d'internet et des plateformes. Pour y répondre, le système économique a dû changer, proposant des publicités ciblées.