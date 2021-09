A Tourinnes-la-Grosse, près de 400 personnes sont venues rendre hommage à Julos Beaucarne

Environ 400 personnes ont assisté ce matin aux funérailles du poète et chanteur wallon Julos Beaucarne, décédé la semaine dernière , à Tourinnes-la-Grosse, sur la commune de Beauvechain (Brabant wallon). Le cortège funèbre est parti du domicile de l’artiste, vers 9h30, pour se rendre vers le cimetière de la commune, à côté de l’église Saint-Martin, accompagné par des dizaines de personnes et de la musique.

L’adieu à l’artiste s’est déroulé dans une atmosphère mêlant émotion, musique et poésie. "Je nous invite à une cérémonie qui est une mise en orbite, comme Julos l’aurait sans doute aimé, faite de folklore, de larmes de crocodile, de joie, d’enthousiasme, de chants, de vie et d’amour, a déclamé un des proches du chanteur. Gardez-le dans vos cœurs et cheminez avec lui." "Il y a une énergie magnifique dans l’air, quelque chose de très fédérateur autour de Julos, on est tellement touchés", raconte Maurice Beaucarne, son fils.