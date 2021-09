A Milan, capitale du design, un talent belge défend ses chances

La saison du design a recommencé à Milan: après deux ans de pause à cause du coronavirus, le Salon du Meuble revient pour la 59e édition. L'occasion idéale pour mettre en avant des talents belges qui se font connaître à l'étranger pour leur talent.

Les équipes de RTBF ont eu l'occasion de se rendre à Milan pour rencontrer Alain Gilles, désigner belge qui a créé une ligne de chaussures pour la marque italienne de luxe Fratelli Rossetti.

"Je devais défendre mon projet devant les patrons de la société. J'allais essayer de leur vendre un produit en leur expliquant une histoire" avec le risque que le projet ne plaise pas. "Heureusement, ils ont été réceptifs et ont trouvé mon idée intéressante", raconte le Belge.

C'est au sein de la boutique située dans l'élégante Via Montenapoleone que le Belge nous montre ses créations. Parmi celles-ci, un soulier qu'il a entièrement pensé et conçu. Exit les vieux lacets: le créateur a voulu réinventer le talon pour hommes. "Pour les hommes, tout le monde produit toujours le même talon. Pour nous, il était important d'emmener tout ce mouvement dans la chaussure", explique Alain Gilles en montrant son projet.

Pour l'occasion, le Belge a même repensé toute la vitrine. Cela lui permet aussi de mettre en avant d'autres talents belges. "Je voulais que chaque vitrine soit une scénette, qu'elle raconte une histoire simple et qu'elle ait un aspect graphique, qu'elle surprenne et attire l'œil et montre les chausseurs autrement qu'on le fait d'habitude ce qu'on fait habituellement."

Pour la marque de luxe italienne, ce talent belge permet d'attirer de nouveaux publics.