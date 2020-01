A la veille de la date du Brexit, la presse britannique s'intéresse à... tout sauf au Brexit

A la veille du Brexit, quels sont les sujets retenus par la presse britannique ce jeudi pour leurs grands titres de Une? Le retrait effectif du Royaume-Uni de l'UE est complètement ignoré.

Le Brexit interviendra vendredi 31 janvier à minuit. C'est un autre sujet qui est très présent dans la presse britannique : le "HS2". Le" High Speed 2" est un chantier de ligne de chemin de fer à grande vitesse qui doit relier Londres à Birmingham, puis à Manchester et d'autres villes du Nord du pays. Le coût et l'impact environnemental de ce chantier font polémique. Des chiffres astronomiques circulent, et le Premier ministre Boris Johnson va devoir trancher prochainement.

Les Britanniques évacués de Chine pour cause de coronavirus devront rester en quarantaine pendant deux semaines : c'est ce que pointe The Guardian. Le fameux virus est très présent dans les articles les plus consultés outre-Manche.

La presse met également en une Alastair Stewart, un journaliste vedette de la chaîne ITV qui, à 67 ans, doit quitter la présentation du journal télévisé. On lui reproche des "erreurs de jugement" lors de l'utilisation des médias sociaux. Il a utilisé le mot "singe" en évoquant un homme noir.

Peut-être faut-il en conclure que les journalistes et citoyens britanniques sont impatients de tourner la page.