À Bruxelles, une exposition immersive au cœur des toiles de Van Gogh

Qui n'a jamais rêvé de plonger au cœur de 'La Nuit étoilée', de s'asseoir sur le lit jaune de la 'Chambre à Arles', ou même de humer le parfum des 'Tournesols' ? Avec la nouvelle exposition 'Van Gogh: the immersive experience' , au Palais de la Bourse à Bruxelles, le rêve deviendrait presque réalité. L'exposition, qui s'ouvre ce mercredi, est un véritable parcours sensoriel, où les œuvres de Vincent van Gogh sont projetés sur les murs et animés grâce à la technique du 'mapping', c'est-à-dire en projetant de la lumière et des vidéos sur des décors en relief, afin de recréer une imagerie presque vivante et sonore.

"La technique du mapping nous impose de récréer tout l’espace en 3D, et pour pouvoir jouer avec, et illustrer comme on le voudrait", explique Orphée Castaldo, directeur de création 'Dirty Monitor'. Il précise qu'une vingtaine de personnes ont travaillé sur cette mise en place, où l'on peut retrouve plus de cent cinquante tableaux du peintre impressionniste.

Illustrer un peu toute la vie de Van Gogh au travers de son œuvre

Au-delà de l'immersion, l'exposition vise également à découvrir la vie de l'artiste, et comment il en est venu, en une dizaine d'années à peine, à libérer la palette chromatique de l'époque. "Nous avons voulu illustrer un peu toute sa vie au travers de son œuvre, raconte Orphée Castaldo, en utilisant ses croquis, ses écrits, mais aussi ses grandes œuvres sur lesquelles nous avons fait des immersions, et aussi la partie plus sombre de sa vie." Van Gogh, mort à 37 ans, aura vécu la maladie, physique et mentale, ainsi que l'alcool et la drogue.

L'exposition 'Van Gogh: the immersive experience' dure jusqu'au 6 janvier. Auparavant, elle avait déjà fait étape à Naples en Italie au printemps dernier, et elle sera installée à Tournai à partir de fin novembre 2018. En France, le château d'Auvers-sur-Oise, près de Paris, accueille une expérience similaire, intitulée 'Vision impressionniste', et consacrée au parcours des peintres de ce courant : Pissaro, Corot, Monet et bien évidemment, Van Gogh.