A Bruxelles ce dimanche après-midi, un rassemblement de militants pour le climat "solidaires avec toutes les personnes sinistrées"

Cet après-midi depuis 14h, des militants pour le climat de "Rise for Climate Belgium" se rassemblent à Bruxelles à la Gare Centrale. Les événements climatiques de l'été ont poussé ces personnes à se réunir pour interpeller le gouvernement fédéral et l'Union Européenne pour qu'ils accélèrent les aides financières et le relogement des victimes des inondations.

L'un des organisateurs du rassemblement, Kim Le Quang, ajoute : "Suite aux catastrophes cet été, nous avons voulu organiser ce rassemblement pour nous montrer solidaires avec toutes les personnes sinistrées. Concrètement (c'est l'occasion de donner la parole à) des personnes qui aident les personnes sinistrées depuis le début (qui viennent de Bruxelles, Liège, Bruges), des activistes du climat et bien sûr le climatologue Jean-Pascal van Ypersele pour un résumé du dernier rapport du GIEC et des enjeux de la COP26. "