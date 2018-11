90 ans de Mickey: la souris a accouché d'une montagne…

C’est une des souris les plus célèbres du XXème Siècle : Mickey Mouse fête ce dimanche son nonantième anniversaire. C’est en effet le 18 novembre 1928 que le personnage de Walt Disney fit sa première apparition sur l’écran d’un cinéma de Broadway.

C’est dans " Steamboat Willie ", premier court-métrage d’animation avec du son synchronisé de l’Histoire du cinéma, que Mickey Mouse se présente aux spectateurs du Colony Theater de New York. Son auteur, Walter Elias Disney, dessinateur natif de Chicago, lui prête sa voix, tandis qu’un collaborateur, Ub Iwerks, l’aide à l’animer. Alors âgé de 26 ans, Walt n’en est pas à son coup d’essai, il a déjà créé plusieurs personnages dont Oswald le lapin, mais c’est avec cette souris joviale aux oreilles toutes rondes qu’il va connaître le succès.

Comme tout héros, Mickey va très vite être entouré de faire-valoir comme le chien Pluto, l’irascible Donald Duck ou encore le farfelu Dingo, qui ne vont pas tarder à lui voler la vedette…

Peu de cinéma, mais des bandes dessinées et des produits dérivés

Mais Walt Disney est ambitieux, et se contenter de produire à la chaîne des courts-métrages avec Mickey ne le satisfait pas : il préfère se lancer dans des aventures énormes comme la réalisation du premier dessin animé de long-métrage. Ce sera 'Blanche Neige' en 1938, qui sera suivi d’autres grands classiques comme 'Dumbo' ou 'Cendrillon'. Résultat : pendant 30 ans, entre 1953 et 1983, plus aucun nouveau film avec Mickey ne sortira de son studio. Et d’autres artistes du dessin animé du court-métrage, comme Tex Avery ou Chuck Jones, travaillant dans des studios concurrents, vont imposer un humour et un rythme nettement plus échevelés que le comique un peu sage et conventionnel des 'Mickey Mouse Cartoons'.

S’il ne devient pas une véritable star de cinéma, Mickey sera par contre décliné sur d’autres supports, comme des bandes dessinées et d’innombrables produits dérivés. Car la simplicité parfaite de son graphisme, avec son visage composé de trois cercles, font de Mickey un logo immédiatement identifiable : il est devenu l’emblème incontournable de la Walt Disney Company… Walt lui-même avait coutume de dire avec malice à ses collaborateurs : "N’oubliez jamais que tout a commencé par une souris !"