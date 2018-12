70 personnalités françaises s'unissent dans un clip contre l'homophobie

Face à la recrudescence des agressions homophobes en France, ces derniers mois, et dernières semaines, près de 70 personnalités, dont notamment l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, le chanteur Emmanuel Moire, les présentateurs et présentatrice de télévision Elise Lucet et Christophe Beaugrand ou encore les comédiens de la série de France Télévisions "10 pour cent", se mobilisent en chanson avec l’association Urgence homophobie pour une chanson chorale au titre simple "De l’amour".

Un clip vient d'être mis en ligne. Clip, où alternent scènes de violences et des scènes d’amour. On voit par exemple une femme trans-genre se faire cracher au visage ou un homme gay se faire tabasser.

Ce clip sera prochainement diffusé sur la plupart des chaînes de télévision française, à la radio et sur les réseaux sociaux.